Als Handwerker und Psychologe gefragt Verschwiegene Vertraute: Welche privaten Geheimnisse Friseurin aus Nebra von Kunden zu hören bekommt

Der Stamm-Friseur ist für viele Zeitgenossen „Kummerkasten“, Therapeut und Seelentröster zugleich. Michele Klingenstein, Salon-Chefin in Nebra und Laucha, erzählt, was sie dabei so erlebt.