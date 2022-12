Freyburgs Ex-Weinprinzessin: Ein Essen mit der First Lady

Was Antonia Odenthal in den ersten vier Monaten in Übersee bereits erlebt hat.

Freyburg/Utica (USA) - Wie das so ist bei der Begegnung unterschiedlicher Kulturen: Im Idealfall lernt man voneinander. Die Freyburgerin Antonia Odenthal, die bis Sommer dieses Jahres als Weinprinzessin ihrer Heimatstadt amtierte und seit August im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) ein Austauschjahr in Utica im US-Bundesstaat New York verbringt, zählt im WhatsApp-Telefonat mit Tageblatt/MZ gleich mehrere, zuweilen fast kuriose Beispiele dafür auf. „Zum Erntedankfest, sprich Thanksgiving, das in den USA ja groß gefeiert wird, habe ich beim traditionellen Truthahn-Festmahl mit meiner Gastfamilie eine eigens für diesen Anlass mitgebrachte Flasche vom besten Rotkäppchen-Sekt kredenzt. Aber den Brauch, dass jeder mit jedem anstößt, kannten die bis dato gar nicht“, schildert die 23-Jährige.