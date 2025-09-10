Saale-Unstrut-Majestät Emma Meinhardt gibt einen Einblick in ihren Freyburger Winzerfest-Terminkalender. Wo man kostenlosen Wein abstauben und wo man am besten feiern kann. Dazu: Alle Infos zum Eintritt und zum Parken.

Freyburger Winzerfest: Diese Tipps hat die Weinkönigin für alle Besucher parat

Am kommenden Wochenende lockt das Winzerfest ins bunte Freyburg. Die Saale-Unstrut-Weinkönigin Emma Meinhardt wird dann von Termin zu Termin eilen.

Freyburg. - Pickepackevoll ist das Programm des Winzerfestes 2025 in Freyburg. Wer kann da besser den Überblick behalten als die noch amtierende Saale-Unstrut-Weinkönigin? Unsere Zeitung hat Emma Meinhardt um einen Einblick in ihren prall gefüllten Terminkalender am bevorstehenden Wochenende gebeten. Und die scheidende Majestät hat für die Gäste der Mammutveranstaltung so manchen Tipp parat.