Der promovierte Historiker und Philosoph Hauke Heidenreich arbeitet seit Oktober bei den Städtischen Museen in Naumburg. Welche Aufgaben er hat und welche Erfahrungen er mitbringt.

Hauke Heidenreich ist neu im Team der Städtischen Museen Naumburg – als Museumspädagoge und wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Naumburg - Schon als Kind hat ihn das Vergangene, damalige Zeiten fasziniert. Heimatkunde, in der einst Geschichte vermittelt wurde, war sein Fach. Sein Großvater Hans-Joachim Pfennig bestärkte ihn in seinem Interesse. Und da war auch noch sein Urgroßonkel: Paul Grimm war Leiter der Grabungen an der Pfalzanlage in Tilleda. Der Weg war für Hauke Heidenreich, aufgewachsen in Köthen, also somit nahezu geebnet.