Freyburg/tra - Gegen 17 Uhr am späten Dienstagnachmittag mussten Polizei und Feuerwehren zu einem Flächenbrand bei Freyburg ausrücken. In der Nähe eines Verbindungsweges zwischen Freyburg und Pödelist war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer entstanden, das durch zahlreiche Feuerwehrkräfte bekämpft werden musste. Im Einsatz waren neun Wehren mit 71 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen. Letztlich gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet. Wie die Polizei mitteilt, sind gut 5.000 Quadratmeter Grünfläche im schwer zugänglichen Gelände abgebrannt. Personen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden, heißt es weiter. Das Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Gartenanlage konnte verhindert werden.