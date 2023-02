Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Brand in Herrengosserstedt ausrücken.

Herrengosserstedt/cm - In der Neustraße in Herrengosserstedt (Gemeinde An der Poststraße) kam es am Freitagabend gegen 22.00 Uhr auf einem Grundstück zu einem Brand im Bereich einer Lampe. Dadurch wurde auch ein angrenzender Drainageschacht beschädigt, teilte am Sonnabend ein Polizeisprecher mit.

Drei Bewohner wurden bei Löschversuchen verletzt; zudem bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die verletzten Personen wurden in angrenzende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr konnte schließlich den Brand löschen. Der Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlung dauert an.