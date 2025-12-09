Familie Fischer aus Burkersroda hatte am ersten Advent vergangenen Jahres ihr Heim durch einen Großbrand verloren. Nun wird kräftig gebaut. Wann der Einzug geplant ist und wie die Familie ihren Neuanfang stemmt.

Familie Fischer sieht neues Zuhause wachsen - Wie Fischhaus-Wirtspaar in die Zukunft schaut

Andrea und Alexander Fischer vor ihrem künftigen Haus. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Brand in Burkersroda entsteht ihr neues Domizil.

Burkersroda - Ein Jahr und wenige Tage liegen zwischen zwei Fotos. Das eine zeigt Andrea und Alexander Fischer nach einem verheerenden Brand am ersten Advent vergangenen Jahres vor ihrem zerstörten Haus.