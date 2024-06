Der vermisste 63-Jährige aus Lossa, der nach einem Streit verschwand, ist tot. Er wurde am Sonnabend in einem Waldstück nahe Lossa entdeckt. Mit einem Großaufgebot war nach dem Jäger gesucht worden.

Lossa/hbo - Der in der vergangenen Woche als vermisst gemeldete 63-Jährige aus Lossa ist tot. Wie die Polizei am Montag vermeldete, ist der Mann bereits am Samstag in einem schlecht zugänglichen Bereich des dortigen Waldes gefunden worden. Auch das Auto sowie die beiden Schusswaffen, die der Jäger bei sich führte, konnten sichergestellt werden.

Wie der Meldung der Polizei zu entnehmen ist, geht man in Bezug auf die Todesursache derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dazu dauern aber noch an. Nach einem Streit mit seiner Ehefrau war der Mann am 10. Juni verschwunden. Ein Großaufgebot der Polizei inklusive Sondereinsatzkommando suchte daraufhin nach dem Lossaer.