Durch eine Detonation in einem Barber-Shop in der Naumburger Salzstraße wurden am frühen Freitagmorgen ein Schaufenster und Mobiliar beschädigt. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Explosion in einem Barber-Shop in der Salzstraße - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Naumburg/cm - Während einer Verkehrskontrolle in der Weimarer Straße in Naumburg vernahmen Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen kurz vor 2 Uhr eine lautstarke Detonation. Bei näherer Überprüfung des Umfelds fanden diese schließlich einen Barber-Shop in der Salzstraße vor, dessen Schaufenster zerstört war.

Teile des Mobiliars im Inneren hatten Feuer gefangen, das die Beamten mit Unterstützung der hinzugezogenen Feuerwehr löschten, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Zwei Personen, die oberhalb des Geschäfts im Gebäude schliefen, konnten unverletzt evakuiert werden.

Der entstandene Sachschaden werde vorläufig auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren, so der Polizeisprecher weiter. Zu den bislang unklaren Hintergründen leitete die Kriminalpolizei bereits umfangreiche Ermittlungen ein.