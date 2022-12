Eulauer Jürgen Töpfer bleibt vorn, die letzten 50 Euro gehen an den RSK-Coach

Naumburg - Eigentlich hatte unsere Zeitung ja angekündigt, beim Finale des aktuellen regionalen Fußball-Tippspiels nur dann einen Wochensieger zu küren, wenn mindestens die Hälfte der zehn von uns ausgewählten Partien auch ausgetragen wird. Gut, es waren letztlich nur vier Matches, die bei teilweise schwierigen Bodenbedingungen über die Bühne gegangen sind. Ziel knapp verfehlt, aber weil Weihnachten vor der Tür steht, wollten wir nicht so sein - und haben doch noch mal 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg rausgehauen. Das Geld geht an den Coach des FC RSK Freyburg, Ronny Sieber, der nun sicher einen Kasten Bier springen lassen muss.

Hat die Gesamteinzelwertung gewonnen: Jürgen Töpfer aus Eulau. (Foto: Archv/Biel)

Die größere Spannung herrschte am vergangenen Wochenende jedoch in den Gesamtwertungen. Bleiben die Führenden in den beiden Wertungen vorn, oder dreht sich das Blatt in letzter Minute noch? Es hat sich nicht mehr gedreht. Jürgen Töpfer, einst erfolgreicher Kicker, Trainer und Funktionär in Naumburg, hat sich den Sieg in der Gesamteinzelwertung nicht mehr nehmen lassen. Der Eulauer, seit Wochen bereits an der Spitze, brachte am Ende einen Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem früheren Balgstädter Max Wege ins Ziel und darf sich nun auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Endstand der Gesamtwertung:

1. Jürgen Töpfer (Eulau) 125

2. Max Wege (Leipzig) 123

3. Maik Seifarth (Naumburg) 122

3. Uwe Kistritz (Naumburg) 122

5. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 121

6. Stephan Lifzik (Naumburg) 120

7. Ricky Grieser (Herrengosserstedt) 119

7. Heinz Heider (Punschrau) 119

7. Markus Löhnert (Eckartsberga) 119

7. Martin Schoder (Naumburg) 119

Max Wege - einst Fußballer in Laucha und inzwischen Leipziger - bleibt der Trost, gemeinsam mit seinem Vater Klaus, der früher Präsident des BSC in der Glockenstadt war und nun in Görlitz lebt, die Teamwertung und einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C. Röder gewonnen zu haben.

Die früheren Balgstädter Klaus (l.) und Max Wege haben die Teamwertung für sich entschieden. (Foto: Wege)

Das aus Balgstädt stammende Duo verwies mit 119 Punkten im Schnitt das Punschrauer „Team Schwabe“ (116) sowie die „Siedlungskinder“ Jürgen und Winfried Töpfer (Eulau/Naumburg/115) auf die weiteren Plätze.

Ronny Sieber aus Braunsbedra kam in der 17. und letzten Runde dieses Jahres als Einziger auf sechs Punkte. Der 33-Jährige arbeitet als Physiotherapeut im Klinikum in Halle-Dölau.

Resultate/Ronny Siebers Tipps:

FC RSK Freyburg - Wacker Wengelsdorf 3:0/3:0

Turbine Halle - 1. FC Zeitz abgesagt

BSC 99 Laucha - VfB Nessa abgesagt

SC Naumburg III - Balgstädt/Laucha II 2:2/1:0

FC ZWK Nebra II - FC RSK Freyburg II 0:0/1:2

Gleinaer SV - SG ZW Karsdorf abgesagt

Burgwerben/WW II - Profen abgesagt

Nebra - Langendorf/WFV abgesagt

Osterfeld - Baumersroda abgesagt

Naumburg II - Großgrimma/Hohenmölsen 1:1/1:1