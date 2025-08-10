Kreisoberligist Herrengosserstedt startet mit einem torlosen Remis in die neue Saison. Landesligist Naumburg verpatzt die Generalprobe. Saal erzielt vier Treffer für die Lauchaer.

ESV trifft zum Saisonstart nicht, Lauchaer Saal im Test dafür vier Mal

ESV-Akteur Philipp Hermann (am Ball) wird von einem Gästespieler bedrängt. Zwischen den gastgebenden Herrengosserstedtern und dem VfB Großgörschen gab es zum vorgezogenen Kreisoberliga-Saisonstart ein torloses Unentschieden.

Naumburg. - Während die Herrengosserstedter bereits in die neue Meisterschafts-Saison gestartet sind, haben die drei auf Landesebene kickenden Team der Saale-Unstrut-Finne-Region am Wochenende weitere freundschaftliche Vergleiche bestritten.