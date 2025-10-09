Auf der Naumburger Vogelwiese haben Schausteller zum Oktoberspektakel wieder viele Attraktionen aufgebaut. Am Samstag gibt's ein großes Feuerwerk.

In Naumburg macht der Rummel wieder Station auf der Vogelwiese.

Naumburg/cm - Noch bis Sonntag liegt die Naumburger Vogelwiese in den Händen der Schausteller. Beim Oktoberspektakel stehen Autoscooter, das Kult-Kettenkarussell, Twister „Rock’n’Roll Star“, eine Schiffsschaukel, die Simulationsanlage „Großes Kino 7D“ und erstmals der Freifallturm „Freefall“ bereit.

„Abgerundet wird das Spektakel mit zwei Kinderkarussells, einer Bungee- Sprunganlage und natürlich jeder Menge Gaumenfreuden sowie Spiel und Spaßgeschäfte für die ganze Familie“, so Schausteller Nico Fleischmann. Täglich ist von 14 Uhr geöffnet.

Am Samstag wird ab 21.30 Uhr ein Feuerwerk geboten – als Verabschiedung der Schausteller für dieses Jahr. Deshalb wird gebeten, nicht auf dem hinteren Teil der Vogelwiese zu parken. Parkmöglichkeiten gebe es, so Fleischmann, in der Luisenstraße sowie im vorderen Teil der Vogelwiese nahe dem Schützenhaus.