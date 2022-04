Erster HCB-Sieg in der Abstiegsrunde

Bissendorf/Plotha - Nach dem ersten Sieg in der Abstiegsrunde und mit der Aussicht auf nun zwei Heimspiele in Folge hat sich die Stimmung im Lager des Handball-Drittligisten HCB merklich verbessert. Dies zeigte sich am Samstagabend auch auf den obligatorischen Jubelfotos aus der Kabine und später auf der bierseligen nächtlichen Rückfahrt im Bus. Mit dem 32:30-Erfolg beim TV Bissendorf-Holte haben die Burgenländer den Anfang gemacht im Bestreben, eine für den Klassenerhalt dringend benötigte Siegesserie zu starten. In der Tabelle der Gruppe I haben sie sich erst einmal um eine Position auf Platz fünf verbessert; allerdings werden am Ende nur die beiden Erstplatzierten den Abstieg verhindern.

Ob es die weite Anreise in den niedersächsischen Landkreis Osnabrück war, ist im Nachhinein nicht genau aufzuklären. Jedenfalls fanden die Gäste aus Sachsen-Anhalt erst sehr spät ihren Rhythmus in dieser Partie. Beide Torhüter hatten schwere Beine, und auch ihre Vorderleute bekamen nicht den richtigen Zugriff bei den geduldig vorgetragenen Angriffen des TV-Teams. Phasenweise lagen die Burgenländer mit fünf Toren zurück, beim Seitenwechsel waren es drei.

Dass die Schützlinge von Steffen Baumgart nach Wiederbeginn dann aus einem 14:18 ein 30:25 aus ihrer Sicht machten, hatte mehrere Gründe, wie auch Co-Trainer Philipp Große fand: „Wir haben auf unsere Vorzüge vertraut, selbst große Geduld bewiesen und dann mit viel mehr Tempo agiert.“ Damit waren die zunehmend unbeweglicher sowie in der Offensive ideenloser wirkenden Gastgeber über weite Strecken der zweiten Halbzeit überfordert. Hinzu kam, dass sich HCB-Keeper Marius Göbner extrem steigerte; mit ihm wurde auch die gesamte Abwehr sicherer. Angeführt vom starken Kevin Szep-Kis und dem sich im Aufwind befindlichen Routinier Florian Pfeiffer drehten die Gäste das Spiel und sorgten mit ihrem Fünf-Tore-Vorsprung dreieinhalb Minuten vor Schluss für die vermeintliche Vorentscheidung.

Mit einigen viel zu früh abgeschlossenen Angriffen sowie Fehlwürfen, die sie sich zuvor nicht geleistet hatten, machten es die Burgenländer noch einmal unnötigerweise spannend. Bissendorf-Holte kam zweimal bis auf einen Treffer heran (29:30, 30:31), doch Janko Pesic und Tom Hanner hatten nun jeweils die passenden Antworten parat und machten den Deckel endgültig drauf.

„Ich finde auch, dass unser Kapitän Kenny Dober vorangegangen ist - nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch als Motivator auf dem Spielfeld“, fand Philipp Große, der mit seinem eigenen Auftritt als Rechtsaußen nicht so ganz zufrieden war, zweimal auch mit Würfen ans Gebälk Pech hatte. „Wenn es persönlich richtig gut läuft, gehen auch solche Dinger rein. Aber zum Glück sind andere eingesprungen. Man muss der gesamten Mannschaft ein Riesenkompliment machen“, so Große, der weiter nur von Spiel zu Spiel denken und erst mal nicht auf die Tabelle schauen möchte.

3. Liga, Klassenverbleibsgruppe I: TV Bissendorf-Holte - HC Burgenland 30:32 (17:14). HCB: Hendrik Halfmann, Marius Göbner; Kenny Dober 5/1, Laurenz Kröber, Stephan Fichtner, Cornelius Lange, Marek Hnidak, Florian Pfeiffer 1, Mirco Fritzsche 4, Kevin Szep-Kis 9/3, Tom Hanner 6, Marcel Popa 3, Philipp Große 2, Janko Pesic 2 - Siebenmeter: TV 1/1, HCB 5/4; Zeitstrafen: TV 3, HCB 0.

Keinen Grund zum Jubeln hatte indes die zweite Männermannschaft des HCB am frühen Sonntagabend in Plotha. Sie verlor ihr Heimspiel in der Sachsen-Anhalt-Liga gegen den TuS Radis deutlich mit 24:37, nachdem sie bis zum 18:20 noch gut mitgehalten hatte. Erfolgreichste Werfer der Gastgeber waren Bastian Pohl mit sieben und Christian Haufe mit sechs Treffern.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HC Burgenland II - TuS Radis 24:37 (13:15). HCB II: Max Knoblauch, Marwin Richter; Marcus Deibicht 1, Laurenz Kröber 2, Martin Voigt, Eric Emmerich, Christian Haufe 6/1, Bastian Pohl 7, Sebastian Enke 1, Robert Voigt 1, Jakob Aumann, Paul Zänker 4/1, Stephan Fichtner, Martin Tillmann 2 - Siebenmeter: HCB II 3/2, TuS 5/5; Zeitstrafen: HCB II 0, TuS 3 (plus Rote Karte).

Am kommenden Samstag, 9. April, haben die Drittliga-Männer des HCB ab 20 Uhr in Plotha Heimrecht gegen den VfL Fredenbeck, und die zweite Männermannschaft gastiert zur selben Zeit beim HSV Magdeburg. Die HCB-Frauen spielen erst wieder am 23. April (daheim gegen Dessau-Roßlau).