Das Graffiti-Duo „Dirty Fellows“ hinterlässt seine farbenprächtigen Werke an Wänden und Stromkästen. Auch am neuen Cap-Markt in der Taborer Straße in Naumburg sind Michael Hendrich und Tim Heidler kreativ. Warum sie ab und an schon Begegnungen mit der Polizei hatten.

Naumburg - Das zischende Geräusch einer Spraydose und der markante Geruch von Farbe liegen in der Luft. Am künftigen Cap-Markt in der Taborer Straße in Naumburg hält kurzerhand eine Radfahrerin an. „Das sieht aber schön aus“, sagt die Frau mit Blick auf eine Mammut-Erdbeere und eine Banane in XXL. Michael Hendrich und Tim Heidler freuen sich über das Lob, wenngleich sie an jenem Sonnabendmittag noch mittendrin sind in ihrer kreativen Arbeit für das DRK, das den einstigen Edeka als Cap-Markt führen wird.