Klosterhäseler - In der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne steigen ab dem kommenden Jahr erwartungsgemäß die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten und Horten. Anfang September hatte sich bereits der Ausschuss für Bildung, Kultur und Wirtschaftsförderung auf ein Modell festgelegt, wonach dann monatlich 30 Euro mehr für die Kita-Betreuung und 15 Euro mehr für jene im Hort fällig werden.