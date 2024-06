Grundschule in Stößen: Die Fassade des Klinkerbaus aus der Gründerzeit wurde bereits saniert. Im Inneren gibt es indes noch einiges zu tun.

Stößen. - Zuckertüten in Geschäften künden bereits von der Zeit der Einschulungen. Doch während die großen Kindergartenkinder ihrem neuen Lebensabschnitt entgegenfiebern, schauen manche Eltern dieser Zeit eher beklommen entgegen – zumindest jene, die ihre Sprösslinge ab August 2024 der Stößener Grundschule anvertrauen. Der erste Eindruck während des ersten Elternabends machten einige Mütter und Väter sprachlos: Der Hort präsentiere sich zwar von Gebäude und Inventar her intakt, indes mangele es im Schulbereich, seien die Räume sanierungsreif, sei das Inventar in die Jahre gekommen. Größte Sorge bereite ihnen aber die sich zum Elternabend abzeichnende Aussicht auf den drohenden Lehrermangel.