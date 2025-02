Einsatz läuft: Wird Dachgaube abgerissen, um Erkrankten aus seiner Wohnung zu befreien?

Seit den frühen Morgenstunden versucht die Feuerwehr, am Naumburger Steinweg einen erkrankten Mann zu transportieren. Aufgrund der Statur des Betroffenen und der Architektur des Hauses ist dies kompliziert. In Planung ist ein Abriss samt Drehleiter-Rettung.

Spektakuläre Rettung in Naumburg

Vorbereitung der Rettung eines erkrankten Mannes am Naumburger Steinweg.

Naumburg/hbo - Seit 3.36 Uhr am Donnerstagmorgen läuft in Naumburg ein umfangreicher und höchst außergewöhnlicher Rettungseinsatz. Am Steinweg, unweit des Doms, hat sich die gesundheitliche Lage eines Mannes dermaßen verschlechtert, dass eine Einlieferung ins Krankenhaus veranlasst wurde. Allerdings lassen die Körpermaße des Betroffenen sowie die Architektur des Gebäudes einen konventionellen Transport nicht zu.

Wie von der Feuerwehr-Einsatzleitung vor Ort zu erfahren war, schwebt der Mann derzeit nicht in Lebensgefahr. Der Transport ins Krankenhaus sei aber dennoch dringend nötig, so dass nun überlegt wird, die Dachgaube des Hauses abzureißen, um eine Rettung per Drehleiter zu ermöglichen. Man hofft, den Transport trotz dieser aufwendigen Aktion bis etwa 13 Uhr erfolgreich über die Bühne zu bringen.

Tragehilfen sind für die Feuerwehren zwar keine Kernaufgabe, aber dennoch ein alltägliches Aufgabenfeld. „So einen Einsatz habe ich allerdings in 27 Jahren bei der Feuerwehr noch nie erlebt“, so der Einsatzleiter gegenüber Tageblatt/MZ.