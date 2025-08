Pratau/MZ - Ein Vorfall in einem Supermarkt in Pratau hat am vergangenen Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizei soll ein 50-Jähriger gegen 11 Uhr lautstark seinen Unmut über fehlende Aktionsware geäußert und eine Mitarbeiterin beleidigt haben. Leserhinweise an die MZ deuten darauf hin, dass es sich um einen Wittenberger AfD-Stadtrat handeln soll.

