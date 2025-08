Wegen ausverkaufter Waren wird ein Mann in einem Supermarkt aggressiv und beleidigt eine Mitarbeiterin. Auch vor der Polizei zeigt er keine Einsicht. Welche Konsequenzen das für ihn hat.

Wegen leerer Regale: Polizei muss bei Wut-Kunden in Pratau einschreiten

Ein Kunde rastet im Supermarkt in Pratau aus, weil Produkte ausverkauft sind.

Pratau/MZ - Ein 50-Jähriger hat sich laut Polizei wegen ausverkaufter Waren am Donnerstag, gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Pratau beschwert.

Außerdem interessant: Polizei warnt vor perfidem Paket-Betrug: So funktioniert die Falle

Er wurde dabei laut und aggressiv und beleidigte eine Mitarbeiterin. Polizeibeamte konnten schlichten und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den uneinsichtigen Mann ein. Diesem wurde für diesen Markt ein einjähriges Hausverbot erteilt.