Gemeinde Gutenborn will ehemaliges Amt in Bergisdorf verkaufen. Das soll über eine Versteigerung erfolgen. Gemeinde behält sich aber auch einen Verkauf über einen Makler vor.

Das ehemalige Gemeindeamt in Bergisdorf soll jetzt versteigert werden.

Bergisdorf/MZ. - Das Haus ist sichtbar in die Jahre gekommen und ganz schön sanierungsbedürftig. Dennoch spricht Bürgermeister Karsten Beyer (CDU) von einem gewissen Charme, wenn er an das ehemalige Gemeindeamt in Bergisdorf denkt.