Nebra. – Bei einem Einbruch in eine Firma in Nebra (Burgenlandkreis) haben unbekannte Täter Handwerksmaterialien im Wert von rund 16.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Einbruch am Mittwoch auf.

Nach Angaben der Firma hatten die Täter Mörtel, Dachpappe, Gerüstteile und Maschendraht gestohlen. Aktuell gehen die Beamten davon aus, dass die Gegenstände mit einem Lkw abtransportiert wurden.

Die Polizei ermittelt nun in dem Fall, weitere Angaben konnten bislang nicht gemacht werden.