An dem Bahnübergang sind laut Polizei Hunderte Meter der Leitung heruntergefallen. Der entstandene Schaden ist hoch. Der Zugverkehr ist eingeschränkt.

Jessen - Nachdem ein Kran in einem Ortsteil von Jessen an einer Oberspannungsleitung hängengeblieben ist, ist die Bahnstrecke dort vorerst gesperrt worden. Die Sperrung soll bis Freitagmittag dauern, teilte die Polizei mit. An der Bahnanlage im Landkreis Wittenberg sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Demnach war ein 34 Jahre alter Mann mit einem mit Holz beladenen Rückezug über den Bahnübergang vom Jessener Ortsteil Linda in Richtung Mügeln gefahren. Dabei sei der Kran der Arbeitsmaschine an der Leitung hängengeblieben. Mehrere Hundert Meter der Leitung seien heruntergefallen, erklärte die Polizei. Zudem sei die Schrankenanlage beschädigt worden. Der 34-Jährige blieb den Angaben nach unverletzt.