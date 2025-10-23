Eine 30 Jahre alte Mutter stirbt nach einem Messerangriff. Der mutmaßliche Täter: ihr Ex-Partner. Es liegt ein Europäischer Haftbefehl vor.

Bremen - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige in Bremen fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Gesucht werde ein 32 Jahre alter ehemaliger Lebensgefährte der Getöteten, teilte die Polizei Bremen mit.

Gegen den Mann sei ein Europäischer Haftbefehl erlassen worden. Gegen ihn werde daher national und international gefahndet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler veröffentlichten zwei Fotos des Gesuchten und baten um Hinweise. Zum möglichen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Ex-Partner soll Frau mit Messerstichen getötet haben

Der Tatverdächtige soll am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr im Bremer Stadtteil Obervieland seine frühere Lebensgefährtin erstochen haben. Die Frau starb noch am Tatort. Nach Polizeiangaben stach der Mann maskiert auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn ein, als die beiden ihr Wohnhaus verließen. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Zwölfjährigen gehe es mittlerweile besser, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben der Ermittler haben der Verdächtige und das Opfer ein gemeinsames Kind. Dabei handle es sich jedoch nicht um den Zwölfjährigen. Zu weiteren Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Fahndung und Ermittlungen dauern demnach an. Die Polizei sucht Zeugen.