Die Füchse Berlin gewinnen bei einem Spitzenclub auch ihr sechstes Spiel in der Champions League. Mit einer Verletzung wird der Sieg aber teuer erkauft.

Berlin - Die Füchse Berlin haben auch ihr sechstes Spiel in der Champions League gewonnen. Der deutsche Meister gewann am Donnerstagabend beim ungarischen Titelträger Veszprém HC nach starker Leistung mit 32:31 (16:12). Mit einer makellosen Bilanz bleiben die Füchse Tabellenführer der Gruppe A. Beste Berliner Werfer waren Hakun West av Teigum mit sieben und Mathias Gidsel mit sechs Toren.

Die Berliner fanden gleich in ihr gefürchtetes Tempospiel und kamen so zu schnellen Abschlüssen. Aber schon nach elf Minuten schockte sie eine Verletzung. Rückraumspieler Fabian Wiede war bei einem Angriff weggeknickt und signalisierte sofort, dass es etwas Schlimmeres sei. Anschließend wurde der 31-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einer Trage aus der Halle getragen.

Am Ende gingen die Kräfte aus

Die Füchse zeigten sich aber nicht geschockt. Dank der starken Paraden von Keeper Dejan Milosavljev konnten sie sich sogar nach 17 Minuten auf vier Tore absetzen (12:8). Danach vergaben sie aber zu viele freie Würfe. Da es Veszprém aber auch nicht besser machte, wurde die Partie zwischenzeitlich zu einem Fehlwurffestival. Kurz vor der Pause dann der zweite Schock für die Füchse. Kapitän Max Darj sah nach seiner dritten Zeitstrafe Rot.

Aber auch das steckten die Berliner weg, zogen nach dem Seitenwechsel auf sieben Tore davon (21:14). In der Abwehr machte sich aber nun mehr und mehr das Fehlen der beiden Defensivspezialisten Darj und Wiede bemerkbar. Es war vor allem Milosavljev mit seinen 16 Paraden, der sein nun sehr müdes Team vorn hielt. Am Ende musste noch einmal gezittert werden.