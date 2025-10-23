Frankfurt/Main - Der Frankfurter Fußballprofi Michy Batshuayi kämpft um das Leben seiner Katze. Demnach ist sein Haustier von einem Auto angefahren worden und benötigt offenbar dringend eine Bluttransfusion von einer anderen Katze. „Ich bitte euch heute von Herzen um Hilfe. Ich lebe in Frankfurt, und meine Katze wurde von einem Auto angefahren. Sie ist in kritischem Zustand und muss dringend operiert werden“, startete der Bundesliga-Stürmer einen Aufruf zur Blutspende auf Instagram.

Weiter schrieb der 32 Jahre alte Batshuayi: „Ich weiß, das ist keine gewöhnliche Bitte, aber es ist ihre einzige Überlebenschance.“ Die Operation stehe bald an, „jede Minute zählt“. Auf Instagram folgen dem Eintracht-Profi, der einst auch für Borussia Dortmund spielte, über 2,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.