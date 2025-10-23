In der Reality-Serie „The Kardashians“ packt der Familienclan offenherzig aus. Kim Kardashian weiht die Zuschauer nun in eine belastende Diagnose ein.

Los Angeles - Reality-Star Kim Kardashian (45) enthüllt in der neuen Staffel der Serie „The Kardashians“ eine belastende Diagnose. Bei einer ärztlichen Untersuchung sei ein „kleines Aneurysma“ in ihrem Gehirn entdeckt worden, teilte die vierfache Mutter laut US-Medien in einem Teaser für die siebte Staffel mit. Die Ärzte hätten als möglichen Grund dafür Stress genannt, erzählt Kardashian darin laut „People Magazine“ ihrer Familie. In dem Clip ist Kardashian demnach in einem Raum zu sehen, wo eine Magnetresonanztomographie (MRT) vorgenommen wird.

Ein Aneurysma ist eine mit Blut gefüllte sackartige Ausstülpung einer Arterie, die in seltenen Fällen plötzlich aufreißen kann. Kleinere Aneurysmen werden gewöhnlich vom Arzt ohne direkten Eingriff beobachtet.

Stress mit Ex-Ehemann

Als einen Grund für Stress in ihrem Leben führt Kardashian ihren Ex-Ehemann Kanye West an, mit dem sie die gemeinsamen Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) hat. Die Ehe wurde 2021 nach sieben Jahren geschieden. Der Skandalrapper fiel in der Vergangenheit immer wieder durch rassistische und antisemitische Kommentare auf. Als Mutter wolle sie ihre Kinder beschützen und von schlechtem Verhalten abschirmen, führte Kardashian weiter aus.