Nur eine Zahl fehlte zum Jackpot: Ein Online-Tipp in der Lotterie „6 aus 49“ bringt einem Glückspilz aus dem Emsland einen Millionengewinn.

Hannover - Ein Lottospieler aus dem Landkreis Emsland hat im Lotto-Klassiker „6 aus 49“ einen Millionengewinn abgeräumt. Der Gewinner oder die Gewinnerin habe bei der Ziehung am Mittwoch die sechs richtigen Zahlen getippt und erhalte nun 1.664.452,00 Euro der Gewinnklasse 2, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Allein die richtige Superzahl fehlte für den Jackpot. Den Lottoschein mit den sechs Richtigen hatte der Glückspilz zuvor für eine Laufzeit von vier Wochen online abgegeben.

Die Chance auf den Jackpot im Lotto ist verschwindend gering – sie liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1:140 Millionen. Im laufenden Jahr gab es in dem Bundesland bislang 113 Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro in einer Lotterie, 14 davon waren Millionengewinne.