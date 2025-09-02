Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in eine Lagerhalle eines Agrarbetriebs im Wethautal ein. Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren Tausend Euro wurden ihre Beute.

Wethautal/tra - In der Nacht zu Dienstag brachen bislang unbekannte Diebe in die Lagerhalle eines Agrarbetriebes im Wethautal ein. Von dort entwendeten die Täter diverse Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren tausend Euro.

Zur Spurensicherung am Tatort kam die Kriminaltechnik zum Einsatz, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.