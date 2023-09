Nach rund 250 Terminen endet morgen Luise Böhmes Amtszeit als Deutsche Weinprinzessin. Was die Winzerin aus Kirchscheidungen für ihre Zukunft mitnimmt.

Kirchscheidungen - Mit großem Sachverstand, aber auch Charme und Spontaneität hatte sie vor einem Jahr den Sprung in die Top drei der Weinmajestäten der Bundesrepublik geschafft. Am morgigen Freitag endet mit der Wahl ihrer Nachfolgerinnen Luise Böhmes Amtszeit als Deutsche Weinprinzessin. Tageblatt/MZ zieht mit der 23-jährigen Winzerin aus Kirchscheidungen nach etwa 250 absolvierten Terminen und rund 80.000 im Auto zurückgelegten Kilometern eine Bilanz in sieben (nicht Fässern Wein, sondern) Kategorien.