Kind erleidet in der Silvesternacht in Wittenberg erhebliche Verletzungen. Der Fall wird jetzt am Amtsgericht verhandelt. Was genau passiert ist und wie das Urteil ausfällt.

Wittenberg/MZ. - Der Junge erlitt in der Silvesternacht erhebliche Verletzungen. Von Verbrennungen an Kopf und Hals ist die Rede, von verschmorten Haaren, von Brandflecken an der Kleidung. Von der Traumatisierung ganz zu schweigen. Dem Kind ist in der Wittenberger Lerchenbergstraße in der Nacht zu Neujahr gegen 0.15 Uhr ein Böller in die Kapuze gefallen.