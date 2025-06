Der Auto Club Europa hat Lkw-Rastplätze an der Autobahn untersucht. Die Situation an der A9 rund um Dessau-Roßlau bewertet der Verein als besonders kritisch. Wie Polizei und private Parkplatzbetreiber die Lage einschätzen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Entlang der deutschen Autobahnen herrscht ein akuter Mangel an Lkw-Stellplätzen. Zu dem Ergebnis ist der Auto Club Europa (ACE) in einer kürzlich durchgeführten Erhebung gekommen. Über 100 Rastanlagen wurden in diesem Rahmen hinsichtlich ihrer Belegung gesichtet. An einem Rastplatz nahe Dessau-Roßlau ist die Parksituation besonders kritisch. Der ACE sieht darin ein Verkehrsrisiko.