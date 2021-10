Ein Fest für große und kleine Bücherwürmer im Burgenlandkreis

Naumburg/Zeitz - „Fabriken, Kirchen, Bibliotheken“ - unter diesem Motto findet die nunmehr 30. Auflage der Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt 2021 vom 30. Oktober bis 13. November statt. Auch in diesem Jahr soll auf das abwechslungsreiche literarische Schaffen im Land und die Autoren aus Sachsen-Anhalt aufmerksam gemacht werden. Doch neben der Förderung der Schriftsteller werden die Literaturtage vor allem für jene ausgerichtet, für die sie gedacht sind: für das Publikum, die Leser und Zuhörenden, heißt es in der Pressemitteilung.

Erwähntes Motto des Festivals weist auf die Vielfalt der literarischen sowie auf die (industrie-)geschichtliche Tradition und die herausragenden Bibliotheken hin, die die Veranstaltungsregion ausmachen. Doch nicht nur Lesungen stehen auf dem Programm. Gespickt ist es ebenso mit Theater, Vorträgen, literarischen Spaziergängen, Diskussionsrunden und Podien. All dies soll „für alle Generationen unterschiedlichste Möglichkeiten zur Entdeckung literarischer Welten“ schaffen, heißt es auf der Website.

Ist mit einer Lesung vertreten: Greta Taubert. (Foto: Stephan Pramme)

Über 100 Autoren, Referenten und Musiker gestalten das Programm. „So bieten sich den Besuchern insgesamt 75 Lesungen, 25 davon für Kinder und Jugendliche, an 48 verschiedenen Veranstaltungsorten in und um Zeitz, Weißenfels, Merseburg und Naumburg“, wird angekündigt. Autorenlesungen an außergewöhnlichen Orten, Kinderlesungen im Kerzenschein, Theateraufführungen und Podiumsdiskussionen mit prominenten Autoren bis hin zu literarischen Touren durchs Zeitzer Braunkohlegebiet spiegeln das diesjährige Motto wider. Die verschiedenen Formate sollen für alle Generationen unterschiedliche Möglichkeiten zur Entdeckung literarischer Welten schaffen. „Wir wollen mit den Landesliteraturtagen neugierig machen und neue Begeisterte für die Literatur gewinnen“, sagt Margarete Schweizer, Koordinatorin der Literaturtage. So sind auch besondere Reihen zu wichtigen Daten und Themen im Programm, wie der Reformationstag am 31. Oktober, die Tage um den 9. November sowie der Martinstag. Auch spezielle Formate wie die „Literarischen Morgenspaziergänge“ und die „Wohnzimmerlesungen“ sorgen für Vielfalt.

Liest aus seinem Luther-Roman: Feridun Zaimoglu. (Foto: Melanie Grande)

„Ohne ihre Worte gäbe es keine Landesliteraturtage: die zahlreichen Autoren aus Sachsen-Anhalt, sie werden bewegende Lesungen halten und fesselnde Reisen in die Geschichte und in ihre Geschichten unternehmen“, heißt es in der Ankündigung. Mit dabei sind unter anderem Wilhelm Bartsch und André Schinkel, Greta Taubert und Ingo Schulze. Neben den aktuellen literarischen Stimmen aus Sachsen-Anhalt sind auch internationale Autoren und weitere prominente Gäste vertreten. So liest am 31. Oktober Feridun Zaimoglu aus seinem Buch „Evangelio - ein Luther-Roman“ im Merseburger Dom, wobei er von Domorganist Michael Schönheit begleitet wird. „Deutschland, Russland und Europa: Brauchen wir einander?“, heißt ein Vortrag samt Lesung mit Matthias Platzeck im Rathaus Weißenfels am 5. November. Und Friedrich Schorlemmer wird am 1. November einen Vortrag zur Sprache als Hort der Freiheit in der Michaeliskirche Zeitz halten.

Medial begleitet wird das Fest durch das Digitale Literatur Lab Zeitz. Jugendliche aus Zeitz und Droyßig berichten in digitalen Formaten von den vielen Veranstaltungen. So wollen sie insbesondere Kinder und Jugendliche auf das Event aufmerksam machen.

Das komplette Programm im Internet unter www.landesliteraturtage2021.de