Sport im Salzlandkreis Deutschland zu Gast in Schackstedt: Dorf ist erneut Austragungsort eines Beachvolleyball-Turniers

Beachvolleyballerinnen aus Mitteldeutschland, Brandenburg, Berlin und Niedersachsen haben sich am Wochenende bei einem Turnier in Schackstedt gemessen. Was sie an der Anlage schätzen.