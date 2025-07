Köthen/MZ. - Zum wiederholten Mal haben Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamtes der Stadt Köthen die fehlenden Latten an den insgesamt sechs Sitzbänken auf der Abenteuerwiese ergänzt. Dies teilte die Stadt Köthen am Freitagmorgen in einer Presseinformation mit.

Damit wurden dieser Tage bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Sitzbänke wieder so instandgesetzt, dass sie für ihren eigentlichen Zweck genutzt werden können. Bereits Ende 2024 war der Großteil der Latten von den Bänken abgeschraubt und entwendet worden. Diese waren im zeitigen Frühjahr 2025 ersetzt worden. Auch im April mussten bereits wiederholt entwendete Latten nachgerüstet werden, die anschließend wieder dem Diebstahl zum Opfer fielen und nunmehr neuerlich ersetzt wurden.

Der bislang in diesem Jahr durch den Diebstahl verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.