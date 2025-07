In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Diebe in Greppin versucht, eine Mittelspannungskabel zu stehlen.

Greppin/MZ. - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Diebe in Greppin versucht, eine Mittelspannungskabel zu stehlen. In der Nähe der Straße „Am Anglerteich“ wollten die unbekannten Täter die Kabel durchtrennen und zerlegen. Der Plan ging jedoch nicht auf.

Die unterirdisch verlegte Leitung musste erst einmal freigelegt werden. Ehe die Metalldiebe die mitgebrachte Astschere an dem unter Spannung stehenden Kabel ansetzen konnten, verließen sie unverrichteter Dinge die Örtlichkeit. Was sie störte, ist offen. Laut der Polizei hinterließen die Täter jedoch einen Schaden von etwa 10.000 Euro.