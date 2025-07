Im Ascherslebener Stadtpark gibt es am 13. Juli 2025 wieder einen Gartenträume-Picknick-Tag. Und alle sind eingeladen.

Auch in diesem Jahr wird beim Picknick-Tag im Ascherslebener Stadtpark wieder so einiges los sein.

Aschersleben/MZ/kwu - Am Sonntag, 13. Juli, wird der Stadtpark in Aschersleben wieder zur grünen Oase für Genuss und Begegnung: Der Gartenträume-Picknick-Tag macht Station in der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts. Von 11 bis 16 Uhr sind Jung und Alt eingeladen, die Picknickdecke auszubreiten, Leckereien zu teilen und das vielfältige Programm unter den alten Bäumen zu genießen.

Neben Musik und sportlichen Mitmachaktionen sorgen Hüpfburgen und tierische Gäste für Unterhaltung – besonders für Familien ein lohnendes Ausflugsziel. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das E-Center Aschersleben unterstützt die Veranstaltung kulinarisch.

Der Picknick-Tag ist Teil der landesweiten Initiative „Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt“ und feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.