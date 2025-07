Halle (Saale)/MZ. - In gewohnter Tradition öffnet die Kunsthochschule Burg Giebichenstein am kommenden Wochenende wieder ihre Türen für alle Besucher und lädt am Ende des Sommersemesters zum Besuch der Jahresausstellung ein. In den Ateliers, Werkstätten und Seminarräumen der Hochschule und an anderen Orten in Halle zeigen Studierende am Samstag, 12. Juli, und Sonntag, 13. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr, Arbeitsergebnisse aus den vergangenen zwei Semestern und geben Einblicke in die vielfältigen Schaffensprozesse.

