Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - - Ob das „Haus Vandrich“ in diesem Jahr, wie in so vielen anderen, Künstlern während der Naumburger Straßentheatertage offensteht, ist noch nicht ganz klar. Fest steht aber, dass der Hausherr nicht anwesend sein wird.