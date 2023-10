Innenstadt in Naumburg Ein bunter Vogel für die Stadt - Wie in Marienstraße kreativer Treffpunkt entstehen soll

Anfang nächsten Jahres will das „Studio Kolibri“ als Begegnungsort für kreative Menschen in der Naumburger Marienstraße öffnen. Zuvor soll in einer Crowdfunding-Kampagne das Geld dafür gesammelt werden.