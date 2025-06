Handel im Burgenlandkreis Edeka-Markt in Freyburg erhält Gold-Siegel für Nachhaltigkeit - Was ihn so besonders macht

Der Edeka-Markt in Freyburg wird für seine Nachhaltigkeit geehrt. 45 Mitarbeiter arbeiten hier. Was ihn auszeichnet und was dem Betreiberpaar Anne und Alexander Wallek am Herzen liegt. Ein Besuch vor Ort.