In Wetzendorf durchsuchte die Polizei am Montag zwei Häuser. Mehrere Beschuldigte waren im Zuge von Ermittlungen, die sich gegen den illegalen Drogenhandel richten, namentlich bekannt geworden. Auch in Halle und im Saalekreis fanden Razzien statt.

Drogen-Razzia im Burgenlandkreis: Polizei durchsucht zwei Häuser in Wetzendorf

Polizeigroßaufgebot in Wetzendorf: Einsatzkräfte durchsuchten am Montag zwei Häuser.

Wetzendorf/afa - In gleich zwei Häusern in Wetzendorf wurden am Montagmorgen ab sieben Uhr Razzien der Polizei durchgeführt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren zuvor mehrere Beschuldigte im Alter von 25 bis 40 Jahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln im Rahmen von Ermittlungen namentlich bekanntgeworden. Die dazu vom Amtsgericht Halle erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse wurden bei den Razzien vollstreckt.

Drogen-Razzia im Burgenlandkreis: Polizei geht gegen Dealer in Wetzendorf vor

Neben den Objekten in Wetzendorf gab es acht weitere Durchsuchungen, so auch in Halle und im Saalekreis. Beschlagnahmt wurden dabei unter anderem Crystal Meth und Marihuana sowie Schlagstöcke, Luftdruckwaffen und Messern. Außerdem wurden Datenspeicher und Mobiltelefone sichergestellt, die nun ausgewertet würden, heißt es bei der Polizei.

Die landesweiten Ermittlungen der Polizei richten sich gegen illegalen Drogenhandel. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Ermittlungen dauern an. Polizisten des zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Halle wurden dabei durch Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei unterstützt.