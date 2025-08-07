Zum bereits fünften Mal wählen Naumburger Stadtbibliothek und zahlreiche Kitas aus Naumburg und den Ortsteilen die schönsten Bilderbücher. Warum das Projekt so besonders ist.

Donnerpups und Schmuseschwein - Wie Naumburger Kinder die schönsten Bilderbücher küren

Leiterin Sabine Matzner (hinten, l.) und Mitarbeiterin Antje Key zeigen mit den Lesepatinnen Ulla Flögel (vorn, v.l.), Dorothee Siebert, Regina Kiehn und Maria Kitzmann einige der schönsten Bilderbücher, ausgewählt von Kita-Kindern.

Naumburg - „Der wilde Räuber Donnerpups“, „Denk bloß nicht an Tiger“, „Lottes erster Schultag – Nicht ohne Schmuseschwein!“: Das sind nicht nur drei Bilderbücher. Sie haben es auf die Liste der beliebtesten Titel geschafft – ausgewählt von Naumburger Kita-Kindern. Zum bereits fünften Mal veranstaltete die Stadtbibliothek ihre Aktion „An die Bücher, fertig, loslesen!“