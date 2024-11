Der 2012 in den Ort gekommene Dominik Wolff und sein Kumpel Nils Kummer aus Bad Sulza bestreiten auch in diesem Jahr mit Musiknacht und Party den Auftakt zur Kirmes in Rehehausen.

Rehehausen - Das dürfte es tatsächlich nur in wenigen Dörfern im weiten Umkreis geben: Dass das komplette Livemusik-Angebot an einem dreitägigen Kirmeswochenende ganz allein von den Einheimischen selbst gestaltet wird. In Rehehausen, dem selbst ernannten „schönsten Dorf der Welt“, wird das bei der heute startenden diesjährigen Kirmes einmal mehr so sein – und wieder gibt das aus den Discjockeys Dominik Wolff und Nils Kummer (alias Ni:K) bestehende Duo „RobotDisco“ mit seiner traditionellen „Classic House Night“ (heute ab 21 Uhr im Festzelt) den Startschuss zur großen Rehehausener Sause.