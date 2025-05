Für die Drittliga-Männer des HC Burgenland gibt es am Samstag an der dänischen Grenze in der Partie gegen den DHK Flensborg zwei Optionen.

Naumburg/Plotha. - Es ist ein echter Showdown: Zwei Handballvereine duellieren sich am letzten Spieltag der Drittliga-Saison; einer von beiden wird am Samstagabend den direkten Klassenerhalt in der Staffel Nord-Ost feiern können, der andere muss in die Relegation und hoffen, dort dem Abstieg entgehen zu können.