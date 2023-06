In den Sommerferien findet wieder die landesweite Aktion Lesesommer XXL statt. Vier Bibliotheken der Saale-Unstrut-Finne-Region beteiligen sich. Was geplant ist

Lesesommer XXL beginnt - auch in der Naumburger Stadtbibliothek: Daphne Plötz und Luise Lüdicke sind ganz vertieft in ihren Büchern.

Naumburg - Der Lesesommer XXL, bereits schon eine geschätzte Tradition, geht in die nächste Runde. In der Saale-Unstrut-Finne-Region beteiligen sich die Bibliotheken in Naumburg, Freyburg, Nebra und Bad Bibra.

Die Naumburger Stadtbibliothek ist zum 13 Mal mit von der Partie. Die Aktion wendet sich hier an Kinder und Jugendliche, die nach den Ferien die vierten bis siebenten Klassen besuchen. Der offizielle Starttag mit Beginn der Ausleihe ist der morgige Donnerstag. Das Prozedere bleibt gleich: Wer mindestens zwei Bücher liest und auf dem Bewertungsbogen Fragen ausführlich beantwortet, erhält ein Zertifikat. Die Bewertungskarte muss bis zum 12. August in der Bibliothek abgegeben oder via E-Mail ([email protected]) beziehungsweise über die Homepage (bibliothek.naumburg.de) gesendet werden.

Außerdem ist zu einem der gelesenen Bücher eine Aufgabe zu lösen, die die Teilnehmer von der Schule erhalten oder selbst auswählen können. Sie können sich entscheiden, ob sie eine Rezension zum Buch schreiben, einen Steckbrief zu einer Hauptperson erstellen, einen Comic zu einer Hauptszene oder ein Bild zum Buch malen oder eine (Foto)-Collage oder einen Trailer zum Buch gestalten. Das Ergebnis legen die Teilnehmer in der Schule vor, die dann entscheidet, ob die Schüler dafür eine sehr gute Note bekommen. „Da wir eine Ausstellung gestalten möchten, wäre es schön, wenn die Schüler auch uns die Arbeiten zukommen lassen“, so Bibliotheksleiterin Sabine Matzner. Es sollten dabei unbedingt der Vorname, die Schule und die Klassenstufe nach den Sommerferien mit angegeben werden. Eine Abschluss-Party als Medienfest in der Bibliothek beschließt am 16. August die Aktion.

In der Bibliothek in Freyburg findet die Sommerferienleseaktion vom 6. Juli bis zum 16. August statt. Das Angebot richtet sich hier an alle Schüler bis zum 14. Lebensjahr. Die Anmeldung erfolgt ab dem 4. Juli. Auch hier sind zwei Bücher zu lesen und zu bewerten, gibt es ein Zertifikat, so Leiterin Birgit Schramm. Doch aufgepasst: Vom 14. Juli bis 3. August bleibt die Einrichtung indes wegen Urlaubs geschlossen.

Bereits am kommenden Freitag startet auch schon die Bibliothek in Nebra in den Lesesommer XXL. Die Zertifikate werden am 16. August an die erfolgreichen Teilnehmer vergeben. Neben den Büchern für Kinder und Jugendliche stehen spezielle Medien bereit.

In der Bad Bibraer Bibliothek hat die Lesesommer-Ausleihe schon begonnen. Im vergangenen Jahr nahmen 160 Mädchen und Jungen daran teil. Die Zertifikate werden wie im Vorjahr feierlich in der Kirche ausgegeben, teilt Leiterin Gundel Spaar mit.

Der Lesesommer XXL ist eine Aktion der öffentlichen Bibliotheken in Zusammenarbeit mit den Schulen des Landes, dem Landesverwaltungsamt und dem Land Sachsen-Anhalt. Die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken koordiniert und betreut das Projekt, das zudem von einem Quiz begleitet wird.