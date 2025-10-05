Der Senior gibt in Wohlmirstedt „sein“ Museum in jüngere Hände, will aber weiter mitwirken. Welche Pläne gibt es für den „Turmstall“?

Weiter Blick zurück: Das Heimatmuseum in Wohlmirstedt ist eine Fundgrube mit unzähligen Utensilien früheren ländlichen Lebens. Zum Tag der offenen Tür ist es gut besucht.

Wohlmirstedt. - Riesenandrang im Heimatmuseum Kaiserpfalz in Wohlmirstedt: Über 250 Besucher waren gekommen vor dem Hintergrund, dass dort neue Ausstellungsbereiche hinzugekommen sind, aber auch Abschied und Neuanfang in den Räumen des einstigen, ehemals zum Schloss gehörenden Wirtschaftshofes „Turmstall“ vollzogen wurden. Abschied nehmen hieß es für den Wohlmirstedter Ortschronisten Jürgen Nägler, der seit 2001 die historischen Ausstellungsbereiche in dem gemeindeeigenen Langhaus ehrenamtlich maßgeblich aufgebaut, weiterentwickelt und mit Exponaten ausgestattet hat, die einen umfassenden Einblick in das Leben der Dorfbevölkerung, Landwirtschaft, Handwerk, Schulbildung bis hin zum Alltag in verschiedenen Themenbereichen geben.