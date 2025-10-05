Heimatgeschichte Die Fundgrube von Wohlmirstedt: Was Jürgen Nägler alles sammelte
Der Senior gibt in Wohlmirstedt „sein“ Museum in jüngere Hände, will aber weiter mitwirken. Welche Pläne gibt es für den „Turmstall“?
Wohlmirstedt. - Riesenandrang im Heimatmuseum Kaiserpfalz in Wohlmirstedt: Über 250 Besucher waren gekommen vor dem Hintergrund, dass dort neue Ausstellungsbereiche hinzugekommen sind, aber auch Abschied und Neuanfang in den Räumen des einstigen, ehemals zum Schloss gehörenden Wirtschaftshofes „Turmstall“ vollzogen wurden. Abschied nehmen hieß es für den Wohlmirstedter Ortschronisten Jürgen Nägler, der seit 2001 die historischen Ausstellungsbereiche in dem gemeindeeigenen Langhaus ehrenamtlich maßgeblich aufgebaut, weiterentwickelt und mit Exponaten ausgestattet hat, die einen umfassenden Einblick in das Leben der Dorfbevölkerung, Landwirtschaft, Handwerk, Schulbildung bis hin zum Alltag in verschiedenen Themenbereichen geben.