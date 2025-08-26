SCN-Kicker Carl Hoffrichter holt sich den Wochensieg. Das beste Team der ersten Runde kommt aus Herrengosserstedt. Sponsor und Tipp-Experte Dirk Görmer beschenkt auch noch die SG Eintracht Lossa.

Naumburg/tok. - Carl Hoffrichter aus Naumburg hat die erste Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ gewonnen und darf sich auf 50 Euro, die von der BRU Security GmbH Naumburg spendiert werden, freuen. Der 29-jährige Kicker des SC Naumburg, der als Elektroniker beim Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne in Freyburg arbeitet, kam als Einziger der insgesamt 355 Tipper auf 16 Punkte; er hatte zwei Zähler Vorsprung auf die Nächstplatzierten. Der Gewinner der Einzelwertung erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Carl Hoffrichters Tipps:

SC Naumburg – GW Piesteritz 1:1/1:1

TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg 1:2/1:2

VfB Oberröblingen - BSC Laucha 3:1/2:1

Schönburg/Possenhain-Leißling – Wengelsdorf II/Zorbau II 3:1/3:1

Mertendorf II – Reinsdorf/Weißenschirmbach 6:1/1:4

SV Burgwerben - ESV Herrengosserstedt II 4:0/4:0

LSG Goseck – GW Langendorf II 0:3/2:0

Blau-Weiß Bad Kösen – Baumersroda 0:0/4:3

VfB Großgörschen – Grün-Weiß Langendorf 2:0/2:0

SV Spora - FC ZWK Nebra 4:2/1:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Carl Hoffrichter (Naumburg) 16

2. Remo Grieser (Herrengosserstedt) 14

2. Axel Böttger (Wetzendorf) 14

4. Stefan Bärhold (Lossa) 13

5. Peggy Beier (Freyburg) 12

5. Max Wege (Leipzig) 12

5. Dirk Peters (Naumburg) 12

5. Robert Jesswein (Freyburg) 12

5. Frank Hensel (Punkewitz) 12

5. Holger Behrens (Bad Kösen) 12

5. Florian Frenzel (Wangen) 12

5. Steffen Heine (Freyburg) 12

5. Michael Staake (Reinsdorf) 12

5. Marco Spindler (Naumburg) 12

5. Tobias Ufer (Großkorbetha) 12

Das beste Team der ersten Runde der Saison 2025/26 war „egal“ – das sind Remo, Ricky und Cornelia Grieser aus Herrengosserstedt – mit 10,33 Punkten im Schnitt, gefolgt von „Becherovka16“ (das sind Peggy Beier/ Freyburg, Heike Knörrich, Claudia Seifarth/beide Naumburg) mit 9,67 Zählern. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde wieder einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

Dirk Görmer, der mit der Firma ESM für das regionale Tippspiel unserer Zeitung den Hauptpreis stiftet, war zum Auftakt unser Tipp-Experte. Er hatte vor dem Wochenende angekündigt, seine erreichte Punktzahl zu verzehnfachen und diese in Euro aus eigener Tasche einem Verein der Region zu spenden. Görmer holte sieben Zähler; er erhöhte die Summer aber von 70 auf 100 Euro, die nun der SG Eintracht Lossa zugutekommen.

Die Kreisklasse-Kicker der SG Eintracht Lossa haben zum Saisonstart von der Firma Medinet Zahntechnik Holger Beck aus Kölleda eine neue Spielkleidung erhalten. Seit Längerem besteht schon eine Partnerschaft zwischen dem Verein und dem Thüringer Unternehmen. Hinten, v.l.: Lukas Neumann, Ben Vogel, Mario Rahaus, Lukas Pfannkuche, Sebastian Uri, André Nachsel; Mitte, v.l.: Robert Jecke (Vereinsvorsitzendender), Martin Eckert (Trainer), Stefan Bärhold (Trainer), Patrick Oberreich, Tobias Landmann, Jonathan Keller, Edwin Beck, Jan Stieglitz, Marcel Lange, Enrico Plass, die Sponsoren Holger und Sandra Beck sowie Annemarie Plass (Vorstandsmitglied und Jugendverantwortliche); vorn, v.l.: Torsten Sturm, Thomas Eckert, Ringo Knöbel, Curt Schmitz, Thomas Sturm, Christian Beck, Thomas Reiche. Es fehlen: Kevin Fuchs, Sascha Ludwig, Sebastian Ludwig, Simon Neumann, Tom Bürger, Phillip Schröter, Steve Gerhardt, Christian Vogel, Karsten Helbig, Pascal Selzer und Oliver Kämmer. (Foto: Holger Behrens)

Die Lossaer hatten als Vorjahres-Vizemeister nicht aufsteigen können, weil sie sich für das „Norweger Modell“ angemeldet hatten. In der Fairplay-Wertung gingen sie hinter dem FSV Klosterhäseler II, der als Sieger 250 Euro erhielt, knapp leer aus. Und weil ihr Sportlerheim saniert wird, müssen sie für ihre Heimspiele nach Tauhardt ausweichen, was Zusatzkosten verursacht. „Deshalb haben sich die Lossaer das Geld verdient“, meinte Görmer.