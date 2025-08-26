Übung für den Ernstfall Wenn das Stoppelfeld brennt - Feuerwehren aus Raguhn und Umgebung testen Löschmethode
Zwischen Raguhn und Retzau simulieren Feuerwehrleute den Ernstfall. Sie setzen den Acker in Brand und bekämpfen die Flammen nach neuer Methode. Was daran besonders ist.
26.08.2025, 12:00
Raguhn/MZ. - Flammen züngeln, das Feuer weitet sich auf dem Feld immer weiter aus. Es passiert immer wieder, auch und gerade in diesem Jahr, in dem die Feuerwehren der Region wegen der vielen durch Vegetationsbrände bedingten Einsätze am Anschlag sind. Jetzt war aber alles anders.