  4. Übung für den Ernstfall: Wenn das Stoppelfeld brennt - Feuerwehren aus Raguhn und Umgebung testen Löschmethode

Zwischen Raguhn und Retzau simulieren Feuerwehrleute den Ernstfall. Sie setzen den Acker in Brand und bekämpfen die Flammen nach neuer Methode. Was daran besonders ist.

Von Ulf Rostalsky 26.08.2025, 12:00
Der Einsatzort zwischen Raguhn und Retzau aus der Vogelperspektive: Deutlich zu sehen sind die züngelnden Flammen.
Der Einsatzort zwischen Raguhn und Retzau aus der Vogelperspektive: Deutlich zu sehen sind die züngelnden Flammen. (Foto: Feuerwehr Raguhn-Jessnitz)

Raguhn/MZ. - Flammen züngeln, das Feuer weitet sich auf dem Feld immer weiter aus. Es passiert immer wieder, auch und gerade in diesem Jahr, in dem die Feuerwehren der Region wegen der vielen durch Vegetationsbrände bedingten Einsätze am Anschlag sind. Jetzt war aber alles anders.