Nach Mittelfußbruch 2024 und Höllenqualen beim Ironman-Debüt im Juli hat sich der Naumburger Triathlet Tim Rummler schon wieder schwer verletzt. Jetzt moderiert er den Rudelsburglauf 2025 in Bad Kösen und verrät, wie er es schaffte, sich neue Ziele zu setzen.

Dem Drama Kraft abgewinnen: Wie ein Ironman-Triathlet zu neuen Zielen fand

Nach erneutem Verletzungsdrama wird der noch auf Krücken angewiesene Tim Rummler am morgigen Samstag beim Rudelsburglauf in Bad Kösen als Moderator fungieren.

Naumburg - Wenn er kurze Hosen trägt, erkennt man die lange, frische Operationsnarbe an seinem rechten Knie noch überdeutlich. Und ziemlich sicher dürfte Tim Rummler, wenn er am Sonnabend (13. September 2025) im Start- und Zielbereich des 42. Rudelsburglaufs in Bad Kösen als Moderator fungiert, noch auf Krücken angewiesen sein. Doch während man Gehhilfen, Mikrofon und Moderationskärtchen in seinen Händen klar sehen kann, lässt sich das Drama und der bemerkenswerte Weg, den der junge Mann hinter sich hat, nur erahnen.