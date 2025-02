Verkehrsteilnehmer melden am Sonntagabend Störung der Bahnschranke im Naumburger Ortsteil Roßbach. Es kommt zum Stau. Wendevorgang eines Lkw wird zu einer kniffligen Angelegenheit.

Defekte Bahnschranke in Roßbach sorgt für Stau

Polizeieinsatz in Naumburg

Die Polizei rückte am Sonntag wegen einer Störung der Bahnschranke in Roßbach.

Naumburg/tra - Am Sonntagabend haben mehrere Verkehrsteilnehmer die Störung einer Bahnschranke im Ortsteil Roßbach gemeldet. Obwohl kein Zug passierte, schloss die Schranke und öffnete anschließend nicht mehr. Nach einer Störungsmeldung an den Anlagenbetreiber haben sich Polizeibeamte an Ort und Stelle begeben, um den aufgetretenen Verkehrsstau zu lösen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste anderem ein Lkw beim Wendevorgang abgesichert werden.